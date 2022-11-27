Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hafif ticari araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından iki taraf arasındaki tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza 01.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Bayram D.(40) yönetimindeki 16 J 6761 plakalı hafif ticari araç, Hal sokaktan Atatürk Bulvarına çıkış yapan Sürücü Arif Y. (50) yönetimindeki 16 CAC 40 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda 16 J 6761 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Bayram D. yaralandı.

Kazanın ardından araçlarda bulunan iki taraf arasında gerginlik çıktı. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. 5 kişi bir anda birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O sırada olay yerine gelen Ambulansa alınan yaralı sürücü Bayram D.'de ambulanstan inip kavgaya karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Sürücüler ve 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Şahısların yumruk ve tekmeli kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.