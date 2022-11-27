Video Yaşam Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

27.11.2022 | 08:29

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hafif ticari araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından iki taraf arasındaki tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameralara yansıdı.

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Kaza 01.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü Bayram D.(40) yönetimindeki 16 J 6761 plakalı hafif ticari araç, Hal sokaktan Atatürk Bulvarına çıkış yapan Sürücü Arif Y. (50) yönetimindeki 16 CAC 40 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda 16 J 6761 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Bayram D. yaralandı.

Kazanın ardından araçlarda bulunan iki taraf arasında gerginlik çıktı. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. 5 kişi bir anda birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. O sırada olay yerine gelen Ambulansa alınan yaralı sürücü Bayram D.'de ambulanstan inip kavgaya karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Sürücüler ve 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler. Şahısların yumruk ve tekmeli kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.

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