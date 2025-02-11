Kedinin neden yatağında yatmadığını bu görüntüyle anladılar | Video
Kedi sahibi bir aile, kedilerinin bir türlü kendi yatağına yatmadığına anlam veremedi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen aile, gördükleri karşısında küçük bir şok geçirdi. Sevimli kedi, ailenin küçük üyesinin yatağına yatıp, çocuğun kendisine sarılmasıyla uyumaya alışmıştı.
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