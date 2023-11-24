Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün köpeğe bir cisimle vurup kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün herhangi bir tehdit unsuru içermeyecek şekilde kamyoneti takip eden köpeğe vurmasına tepki göstererek "Yeni doğum yapmış köpeğime arabadan bir cisimle vurdu. Arkasından koştum yakalayamadım, motorla arkasından gittim yetişemedim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25
02:59
00:30
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 15:14
00:38
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 24.11.2023 | 14:36
02:04
02:24
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
00:15
01:01
Araç satışında sahte dekont oyunu cezaevinde bitti | Video 24.11.2023 | 12:43
00:45
Lübnanlı 2 yolcu, havalimanında balya balya sahte dolarla yakalandı | Video 24.11.2023 | 12:43
06:50
34 yıldır acısı dinmeyen katliam: Kundaktaki bebeği bile öldürdüler | Video 24.11.2023 | 10:11
02:45
İstiklal Caddesi'nde film gibi kedi kurtarma operasyonu | Video 24.11.2023 | 10:11
04:02
Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira alıp ortadan kayboldu | Video 24.11.2023 | 10:11
00:06
Müzikhole alınmayınca araçla gelip taradılar | Video 24.11.2023 | 09:36
00:45
Ünlü Youtuber, torbacı çıktı | Video 24.11.2023 | 09:19
04:26
Batan gemiden gelen son yardım çağrısı yürekleri dağladı | Video 24.11.2023 | 08:43
01:30
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 08:43
01:35
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 24.11.2023 | 08:44
01:07
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 24.11.2023 | 08:44