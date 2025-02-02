Video Yaşam Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video

Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video

02.02.2025 | 09:43

Kocaeli'de bir kadının sokak ortasında yeni boşandığı eski kocası tarafından bıçaklanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi Tuncay A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı Tuncay A.'yı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü. Görüntülerde mahallelinin şahsı etkisiz hale getirdiği, kadının yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı ve "O benim çocuklarımın babası" dediği duyuldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 00:53
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 02.02.2025 | 10:48
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu ’stres yüzünden doğuracağım’ diyerek indi | Video 02:27
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video 02.02.2025 | 10:48
İstanbul’da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:43
İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 02.02.2025 | 10:48
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 01:45
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 02.02.2025 | 09:43
Çıldır Gölü’nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 05:06
Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis’te görüntülendi | Video 01:13
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video 02.02.2025 | 09:42
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 01:00
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 02.02.2025 | 08:40
Yenidoğan Çetesi’nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 02.02.2025 | 08:40
Kırıkkale’de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 00:39
Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 02.02.2025 | 08:40
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02:25
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02.02.2025 | 08:39
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 04:27
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 02.02.2025 | 08:39
Ankara’da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:39
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.02.2025 | 15:41
Diyarbakır’da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:59
Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 14:36
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44’ü tutuklandı | Video 01:02
"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:46
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:03
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:06
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01.02.2025 | 13:41
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01:52
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01.02.2025 | 13:40
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 00:20
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01.02.2025 | 13:40
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:54
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01.02.2025 | 13:40
Tekirdağ’da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 00:36
Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 01.02.2025 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA