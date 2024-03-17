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Kendisini polis olarak tanıtıp 285 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı | Video

Kendisini polis olarak tanıtıp 285 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı | Video

17.03.2024 | 13:26

Beylikdüzü’nde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı çalan 2 şüpheli yakalandı.

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Olay Beylikdüzü'nde meydana geldi. A.A ve M.Ç, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, M.Ş.A'ya adının hırsızlığa karıştığını, evinde bulunan ziynet eşya ve nakit paraları ikametine gelen polis ekiplerine vermesi gerektiğini söylediler. 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis ekipleri M.Ş.A'nin evinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. İncelenen görüntülerde şüphelilerin adrese bir turizm şirketine ait araçla adrese gelip, şüphelilerden birinin M.Ş.A'nın evine gittiği ortaya çıktı. Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, M.Ş.A'dan 285 bin lira değerinde ziynet eşyayı alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TURİZM ŞİRKETİ ÇALIŞANI
Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar, A.A ve M.Ç., 14 Mart 2024 tarihinde yakalandı. A.A.'nın kullandığı aracın bir turizm şirketine ait olduğu ve şahsın bu turizm şirketinin çalışanı olduğu ve M.Ç.'nin aracı kiraladığı, M.Ç.'nin olay günü adresten ayrılarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir kuyumcuda ziynet eşyalarını bozdurduğu ortaya çıktı.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., serbest bırakılırken, M.Ç. dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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