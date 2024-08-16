Video Yaşam Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun
Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun

Kılıktan kılığa giren genç kızlardan milyonluk soygun

16.08.2024 | 11:51

İstanbul Kartal’da kılıktan kılığa girerek soyguna çıkan iki kız arkadaş girdikleri lüks evlerden 6 milyonluk soygun yaptı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin 112 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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