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OTOMATİK OYNAT
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Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
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ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 03.04.2022 | 17:54
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Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 03.04.2022 | 16:39
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Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 03.04.2022 | 15:17
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Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 03.04.2022 | 14:55
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TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 03.04.2022 | 14:25
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Doğa Koruma, Çanakkale'deki köpekleri korumaya aldı | Video 03.04.2022 | 14:23
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Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03.04.2022 | 14:07
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Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 03.04.2022 | 13:10
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Arnavutköy'de bariyerlere çarpan otomobil böyle devrildi | Video 03.04.2022 | 12:40
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46 yıl önce çekilen uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı | Video 03.04.2022 | 12:55
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Kargo araçlarını hedef seçiyordu! Kısa sürede yakalandı | Video 03.04.2022 | 12:59
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Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi | Video 03.04.2022 | 12:38
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Şok Evleri’ne operasyon! Tek adrese 10 kaçak göçmen yerleştirmişler | Video 03.04.2022 | 12:46
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Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı | Video 03.04.2022 | 12:38
Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.