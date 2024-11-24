Kim Milyoner Olmak İster’de Suç ve Ceza sorusu…
ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da beğeniyle takip edildi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performanslar yer aldı. Milyoner’e katılan Melike Gedikoğlu isimli yarışmacı ikinci baraj sorusuna kadar geldi. 300 bin TL değerindeki soruya kadar gelen yarışmacının aldığı karar herkesi şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin liralık heyecan yaratan o soru!
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