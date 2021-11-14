Video Yaşam 'Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı! | Video
'Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı! | Video

'Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı! | Video

14.11.2021 | 22:40

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölümde oldukça duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Nazlı Özer isimli yarışmacı, kaybettiği soru sonrası vefat eden dayısı ile ilgili hikayesini anlattı ve gözyaşlarına boğuldu. Hem yarışmacı Özer, hem ünlü sunucu İmirzalıoğlu, hem de izleyenler duygusal anlar yaşadı. İşte ayrıntılar!

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