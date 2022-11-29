Kiracısının kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi hakim karşısında | Video

Bayrampaşa'da Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün ‘’silahla konut dokunulmazlığını ihlal’’ suçundan hakim karşısına çıktı. Naim Akgün, kapıyı balta ile kırdığını reddederek ‘’Olay tarihinde kiracıların yan dairesindeki tadilat işleri için gitmiştim. Elimde balta o yüzden vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindeydi kendi malıma neden zarar vereyim’’ dedi.

İstanbul Bayrampaşa'da 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı. Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, baltayla kapıya dayandı. Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdiği iddia edildi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtildi. Sanığın 11 Ocak'ta, kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu eve elinde baltayla gittiği aktarıldı. Kapıyı kırarak içeri giren sanık Akgün'ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor. Tüm dosya kapsamında göre sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Naim Akgün ve avukat katıldı. 93 yaşındaki Naim Akgün hakim karşısında savunmasını gerçekleştirdi. Akgün ''Müşterilerin oturduğu ev bana ait. Kiraya verdim evde yirmi kişi kalmaya başladılar. Kira da ödemiyorlardı. Kiracılarla uğraşmamak için oğlum İhsan'a devretmiştim. İhsan'a ödemediklerini öğrendiğim için evden çıkmalarını istedim. Olay tarihinde kiracıların yan dairesindeki tadilat işleri için gitmiştim. Elimde balta o yüzden vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindeydi kendi malıma neden zarar vereyim'' dedi.

''93 YAŞINDAYIM UNUTKANIM''

Mahkeme hakimi sanığa emniyetteki ifadesinde olayı kabul ettiği soruldu. Sanık Naim Akgün unuttuğunu belirterek ''93 yaşındayım unutmanım'' dedi. Mahkeme, İhsan Akgün'ün tanık olarak dinlenmesine ve görüntülerin incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.