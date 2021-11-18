Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar

İstanbul Çekmeköy’de bir iş yerinden 200 adet banyo musluk bataryası çalan üç kişi yakalandı.

Olay Çekmeköy Kirazlı Dere Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinden 200 adet banyo musluk bataryası çalındı. Olayı kiralık araçla gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.T., E.L. ve Ö.T., aracı teslim ederken araç kiralama şirketinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları banyo bataryalarını Merve Mahallesi'nde bulunan ve "Hurdacı" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine dört bin 605 lira karşılığında sattıkları belirlendi. İş yeri sahibi C.A. da "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise tutuklandı.