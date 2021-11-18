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OTOMATİK OYNAT
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Telefonla aradıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli yakalandı 18.11.2021 | 10:41
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İstanbul Ataşehir'de otomobil otobüs durağına daldı; 1 ölü 2 yaralı 18.11.2021 | 10:24
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“Abluka” operasyonunda 32 şüpheli hedefteydi! Tamamı yakalandı 18.11.2021 | 10:21
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Kiralık araçla soydular! Aracı teslim ederken yakalandılar 18.11.2021 | 10:21
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Benzin istasyonundan aküleri çaldı, taksiyle kaçtı | Video 18.11.2021 | 10:12
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Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu etrafa saçtılar | Video 18.11.2021 | 09:48
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Yüksekova'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 18.11.2021 | 09:50
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Kamyonet kasasındaki buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk! | Video 18.11.2021 | 09:50
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İstanbul’da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürüp intihar etti | Video 18.11.2021 | 09:45
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Hırsızlık çetesi bebek kamerasına takıldı | Video 18.11.2021 | 09:45
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Arnavutköy'de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada | Video 18.11.2021 | 09:38
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Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video 18.11.2021 | 09:19
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Erzincan'da midibüste rehine kurtarma tatbikatı | Video 18.11.2021 | 09:17
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Adana'da komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı 18.11.2021 | 09:17
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video 18.11.2021 | 08:44
İstanbul Çekmeköy’de bir iş yerinden 200 adet banyo musluk bataryası çalan üç kişi yakalandı.
Olay Çekmeköy Kirazlı Dere Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinden 200 adet banyo musluk bataryası çalındı. Olayı kiralık araçla gerçekleştirdikleri tespit edilen İ.T., E.L. ve Ö.T., aracı teslim ederken araç kiralama şirketinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları banyo bataryalarını Merve Mahallesi'nde bulunan ve "Hurdacı" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine dört bin 605 lira karşılığında sattıkları belirlendi. İş yeri sahibi C.A. da "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise tutuklandı.