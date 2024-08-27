Kırıkkale'de polislere saldıran cezaevi hükümlüsü kamerada!
Kırıkkale'de kimlik kontrolü yapılmasını istemeyen bir cezaevi hükümlüsünün yumruklu saldırısına maruz kalan iki polis memuru yaralandı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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