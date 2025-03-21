Kırıkkale'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı | Video
Kırıkkale'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, cephaneliği andıran çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda; 1 adet otomatik piyade tüfeği ile 4 adet şarjör, 1 adet otomatik tabanca ve 3 adet şarjör, 6 adet tabanca ve 14 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, 2 adet silah kilit mekanizması, 3 bin 91 adet farklı kalibrelerde tabanca fişeği, 241 adet uzun namlulu silah fişeği ve 45 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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