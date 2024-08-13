Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Operasyonda 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.
Operasyonla ilgili H.O.S, T.T. ve S.Ç, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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