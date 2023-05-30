Video Yaşam Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile böyle çarptı: 1’i çocuk 4 yaralı | Video

30.05.2023 | 13:26

Karabük’te kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

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Kaza 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan R.M. idaresindeki 57 ABG 460 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Balıkçı idaresindeki 78 SF 649 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada R.D.(44), F.M.(27), Y.N.M.(3) ve R.Ö.(73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü İsmail Balıkçı, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen aracın kendilerine vurduğunu söyledi.

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