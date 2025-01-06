Kırşehir'de aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı | Video 06.01.2025 | 10:21 Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle 1'i servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.