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OTOMATİK OYNAT
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Kız isteme töreninde gelin adayı damada kahve seçmesi için menü sundu 29.11.2024 | 13:53
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Alacak verecek kavgasında adam öldürüp kaçtılar | 29.11.2024 | 10:52
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İstanbul'da kan vermek istemeyen adam doktora saldırdı! 29.11.2024 | 08:51
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İzmir’de kız meselesi dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı 29.11.2024 | 08:39
00:51
Kayseri'de kardan adamı ceset sanan kadın ortalığı birbirine kattı 29.11.2024 | 08:38
04:28
Erzincan'da buz tutan şelale böyle görüntülendi 29.11.2024 | 08:20
02:19
Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi | Video 28.11.2024 | 15:52
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Antalya’da ‘change’ lüks araç operasyon 28.11.2024 | 15:39
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Esenyurt’ta freni boşalan kamyonet 5 araca çarparak durabildi | Video 28.11.2024 | 14:00
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Piyasada sahte dolar alarmı! Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 28.11.2024 | 13:21
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4 kişinin kovaladığı şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kamerada | Video 28.11.2024 | 12:35
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Hiç evlenmemiş adama 'boşanma davası' şoku | Video 28.11.2024 | 12:34
08:10
Takıntılı şahıs, genç kızın hayatını kabusa çevirdi | Video 28.11.2024 | 12:34
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Heimlich manevrası öğretmenin hayatını kurtardı | Video 28.11.2024 | 12:34
01:41
Üst geçitten atlayıp intihar eden kadına otomobil çarptı | Video 28.11.2024 | 12:33