Video Yaşam Kızgın kepçe operatörü işçileri kepçeyle kovaladı | Video
Kızgın kepçe operatörü işçileri kepçeyle kovaladı | Video

Kızgın kepçe operatörü işçileri kepçeyle kovaladı | Video

27.11.2023 | 16:11

İzmir’in Konak ilçesinde, işçiler arasındaki yük taşıma tartışması sonrasında çıkan kavgada kepçe operatörü, işçileri kepçeyle ölümüne kovaladı. O anlar kameraya yansırken, kavgada yaralanan 2 işçi hastanelik oldu.

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- Kavga sonrası kızgın operatör iş makinesini mesai arkadaşlarının üzerine sürdü

İZMİR (İHA) -
Edinilen bilgiye göre olay, Konak'taki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre şantiyedeki inşaat işçileri, yük taşıma nedeniyle kendi aralarında tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, bu sırada kepçe operatörü, iş makinesine binerek işçileri kovaladı. Dakikalarca işçilerin üzerine iş makinesini süren operatör, şantiye kapılarını yerinden söktü.
Arkadaşları tarafından zor sakinleştirilen kepçe operatörünün, iş makinesiyle mesai arkadaşlarını kovaladığı anlar kameralara yansıdı. Öte yandan, kavgada hafif yaralanan 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.
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