Kocaeli Gebze'de tepki çeken görüntü! Atı servis aracına bağlayarak koşturdu

Kocaeli Gebze İlçesinde kayda alındığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir minübüsün arkasına bağlanılarak çekilen at görüntüsü, vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Kocaeli Gebze İlçesinde çekildiği ileri sürülem ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir servis aracının arkasına bağlanarak çekilen atın görüntüleri, görenlerin yüreğini sızlattı. Büyük tepk toplayan görüntüler ile ilgili duyarlı bir vatandaşın aracın plakasını alarak polise bildirdiği ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.