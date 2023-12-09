Kocaeli'de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde lojistik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3 saat boyunca devam ediyor. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangının büyüklüğü havadan görüntülendi.