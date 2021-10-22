Kocaeli'deki korkunç olayda sır perdesi aralandı. Ev arkadaşları, boğarak öldürmüş! | Video

Yaklaşık 3 aydan bu yana kayıp olararak aranan 43 yaşındaki gurbetçi işçi Selçuk Duman’ın, Kocaeli Emniyeti'nin yapmış olduğu araştırmalar sonucu birlikte kaldığı ev arkadaşları tarafından boğularak öldürüldüğü, ardından da Gemlik’e götürülerek bir dereye atıldığı ortaya çıktı.

Aslen Zonguldaklı olan ve bir süre önce çalışmak için Kocaeli'ne gelen Selçuk Duman(43), Karamürsel İlçesinde 3 arkadaşı ile birlikte ev tuttu. Yalova'da bir tershanede işe başladı. Ancak 3 ay önce , Ağustos ayı başında bir anda ortalıklardan kaybolarak ,sırra kadem bastı. Kendisinden uzun süre haber alamayan ve telefonlarına ulaşamayan Zonguldak'ta ki ailesi, Kocaeli'ne gelerek durumu polise bildirdi. polisin yapmış olduğu tüm aramalarına rağmen, kendisine ait herhangi bir iz'e veya bilgiye rastlamadı.

DOSYAYI UZMAN EKİP İNCELEDİ

Faili meçhul ve kayıp dosyalarına bakan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğünün uzman Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, Duman'ın dosyasını ncelemeye aldı. Kaybolan Duman'ın ailesi ve iş yerindeki arkadaşları ile birlikte, kaldığı ev arkadaşlarının tekrar bilgilerine başvuruldu. Ayrıca cep telefonu kayıtlarından, geçmişte irtibatlı olduğu kişiler belirlendi. Ev ve iş yeri arasında bulunan bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kamerları incelemeye alındı.

TAKİBE ALINDILAR

Yapılan araştırmalar sonucunda, Kocaeli Polisi, kayıp olarak aranan Selçuk Duman'ın, cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durdu. Devam eden araştırmalar sonucu, Duman'ın birlikte kaldığı ev arkadaşları araştırılmaya ve takip edilmeye başlandı.Gurbetçi işçi Duman'ın, birlikte kaldığı ev arkadaşlarının tarihi eser pazarladığı yönünde bilgilere ulaşan ekipler, cinayetinde bu nedenlede işlenmiş olabileceği üzerinde durmaya başladı. Polisin takibi devam ederken, şüphelilerin ellerinde tarihi eserler bulunduğu ve bunu pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler, bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

İTİRAF ETTİLER

Düzenlenen operasyonda , kayıp olan Duman'ın 6 arkadaşı tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 sikke ile gözaltına alındı. 3 kişi ifadeleri sonrası serbest kalırken, O.B(39), E.A.K(42) ve E.K(33)'ye tarihi sikkeler dışında 3 ay önce kaybolan arkadaşları ile ilgili sorular yöneltti. Daha önce Duman'ın kayıp olması ile ilgili toplanan deliller ve bu deliller ile birlikte gerçekleştirilen çapraz sorgu sonucu, çelişkeli ifadeler veren şüpheliler, devam eden sorgularında köşeye sıkışıp, Selçuk Duman'ı, bir araç içerisinde alacak verecek nedeniyle çıkan tatrtışma sonucu iple boğup öldürdüklerini, daha sonra Kocaeli'nden, Bursa'nın Gemlik İlçesine götürerek bir dereye attıklarını itiraf etti.

CESEDİN ARANMASINA DEVAM EDİLİYOR

Ev arkadaşlarını, alacak verecek tatrtışmasında boğarak öldürdükten sonra, Gemlik'e götürerek bir dereye attıklarını söyleyen 3 zanlı ile bililte Gemlik'e gidilerek yer gösterme yapıldı. Duman'ın arkadaşlarının cesedi atıklrını söyledikleri derede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ancak, Duman'ın cesedine ulaşılamadı. cesedinin bulunması amacıyla çalışmalar devam ederken, sorguları tamamlanan 3 zanlı cinayet ve tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

13'ÜNCÜ DOSYA

Öte yandan 2 yıl önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Veysal Tipioğlu'nun, büyük önem verdiğini söylediği ve çözüme kavuşturulmaları konusunda özel olarak talimatlarda bulunduğu, faili meçhul ve kayıp dosyalarından biri daha, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Cinayet ve Gasp Büro Ekipleri tarafından çözüme kavuşturulmuş oldu. Bilindiği üzere, aynı ekip şimdiye kadar 11 ile 24 yıl arasında bir çok cinayet ve kayıp dosyası ile birlikte, toplam 12 faili meçhul dosyayı çözüme kavuşturdu. Ekip, son olarak çözdüğü Selçuk Duman'ın dosyası ile 13 'üncü dosyayı sonuca kavuşturulmuş oldu.