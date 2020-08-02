Video Yaşam Kocası Kerem Saka'dan ayrılan Yıldız Asyalı'dan gözyaşları için şok çağrı | Video

Kocası Kerem Saka'dan ayrılan Yıldız Asyalı'dan gözyaşları için şok çağrı | Video

Kocası Kerem Saka'dan ayrılan Yıldız Asyalı'dan gözyaşları için şok çağrı | Video
02.08.2020 | 16:39

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Kerem Saka ile evliliği 1 ay süren ve geçtiğimiz günlerde eşinden ayrılan Yıldız Asyalı, çektiği video ile gözyaşları içinde seslendi! Yıldız Asyalı, hayvan barınağından sahiplendiği köpeğin aşı için götürüldüğü ve geri getirilmediğini belirterek yardım istedi.

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