Video Yaşam Komandolar eksi 25 derece soğukta Sarıkamış’ta eğitimlerini sürdürüyor | Video
Komandolar eksi 25 derece soğukta Sarıkamış’ta eğitimlerini sürdürüyor | Video

Komandolar eksi 25 derece soğukta Sarıkamış’ta eğitimlerini sürdürüyor | Video

17.03.2024 | 10:05

Sarıkamış’ta eksi 25 derece soğuk, 2-3 metreyi bulan karda aralarında kadınlarında bulunduğu komandolar gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bünyesinde Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bulunan komandolar, şiddetli soğuk ve derin karlarda özel teçhizat ve tekniklerle yaptıkları eğitimlerde nefesleri kesiyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla eğitimlerine başlayan komandolar, kar seviyesi 60 santimetrenin üzerinde bulunduğu arazide "Hedikli İntikal" ile hedeflerine yürüyor.

Komandolar, bölgede meydana gelebilecek olan çığ olaylarına da kısa sürede müdahale edebiliyor. Çığ eğitim de ise hassas burun arama ve kurtarma köpeği "Helme" ile birlikte çığın düştüğü bölgede sondalarla arama kurtarma çalışması yapıyor. Yerleri tespit edilen iki kişi kar altından çıkarıldıktan sonra kar motoruyla kara yolunda bekleyen ambulansa yetiştirildi.

"KAR VE SOĞUĞA İGLOLU ÖNLEM"
Sarıkamış'ta eğitimlerini sürdüren komandolar, her türlü kötü şartlara karşı da hazırlıklı bulunuyor. Kendi imkanları ile kardan yaptıkları iglo, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu ve mevzi gibi kardan yapılar yaparak barınma, yeme-içme ve teçhizat bakım gibi günlük ihtiyaçlarını da karşılıyorlar.

"KAYAKLA ENGEL GEÇİYOR, HEDEFLERİ 12'DEN VURUYORLAR"
Dünya'nın sayılı ordularının yapmakta olduğu kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini de başarıyla icra eden komandoları yaklaşık 5 kilometrelik parkuru tam teçhizatlı başarıyla geçiyor. Kayaklı atış teknikleriyle belirlenen hedefleri ise 12'den vuruyor. Kar üstü ve kar motoruyla zorlu arazi şartlarında halatla birbirlerine bağlanarak kayakla ilerleyen komandolar, doğal engellerden de sürünerek geçiyor. Tam teçhizatlı olarak kayaklarla dağdan iniş yapan komandolar, dosta güven düşmana korku salıyor. Sarıkamış'ta hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu zorlu kış şartlarında eğitimlerini sürdüren komandolar, kendilerine verilen görevleri başarıyla icra ediyor.

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