Video Yaşam Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video
Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video

Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna böyle daldı | Video

22.07.2024 | 12:19

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Faciadan kıl payı dönülen kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Bursa-Eskişehir kara yolu Batıkent mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde bulunan R.Ç. idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla akaryakıt istasyonuna dalan cip, içerde bulunan kamyonete ve pompalara çarparak durabildi. Kaza sonucunda cipte, kamyonette ve akaryakıt pompalarında büyük maddi hasar oluştu.

Faciadan kıl payı dönülen kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

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