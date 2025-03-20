Konya'da bıçaklı, sopalı kavga kamerada; 4 yaralı | Video
Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 3 kişi de sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonuyla görüntülenirken, polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.
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