Video Yaşam Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video
Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video

Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video

15.11.2023 | 08:41

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi Hal İçi'ndeki pazar yeri girişinde çöp varillerinin yanında park halinde duran 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın içerisinde direksiyon başında hareketsiz duran kişinin hayatta olmadığını belirledi. Polis ekipleri, araçta ölü bulunan kişinin vücudunda belirgin herhangi bir şüpheli duruma rastlamazken, kimliğinin yapılan inceleme sonrasında Hüyük ilçesinde kömürcülük ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Mehmet Uyar olduğunu tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından cenaze nakil aracına alınan Uyar'ın cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Uyar'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi.
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