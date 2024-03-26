Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Konya’nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü de yaralandı.
Polis ekipleri, yoğun yağışın da etkisiyle trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak üzere önlem alırken kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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