Konya'daki cinayet anı kamerada | Video

Konya’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ercüment Atçı (31) öldürülürken, Hasan Lorascan (31) ise yaralandı. Olayın daha önce yaşanan cinsel istismar konusu nedeniyle gerçekleştirildiği ileri sürülürken, cinayet anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.