Video Yaşam Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video
Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video

Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video

24.10.2022 | 08:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kop Dağı’nda renk cümbüşü | Video 01:37
Kop Dağı'nda renk cümbüşü | Video 24.10.2022 | 08:46
Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video 02:25
Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu! Çiftin otele girdiği anlar kamerada | Video 24.10.2022 | 08:58
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor 04:06
Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar güzelliği ile mest ediyor 24.10.2022 | 08:47
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 00:26
Başkentte tır refüje çarptı: 2 yaralı | Video 24.10.2022 | 08:47
Son dakika: İstanbul’da özel üniversite binası çöktü | Video 01:26
Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü | Video 23.10.2022 | 23:56
Diyarbakır’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 51:47
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız | Video 23.10.2022 | 22:03
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 01:27
Sahaf Adil Sarmusak’tan CHP dönemi sözleri: Evde Kuran’ınız olacağına cephanelik olsun, daha büyük bir suçtu | Video 23.10.2022 | 19:38
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 03:13
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 23.10.2022 | 16:22
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 01:53
10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı! Baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla böyle darp ettiler | Video 23.10.2022 | 15:33
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 00:27
Bu kez de Ankara belediyesinin çalışanı çıktı! Kaçak sigara operasyonunda belediye çalışanı gözaltına alındı | Video 23.10.2022 | 13:23
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 00:16
29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video 23.10.2022 | 13:11
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:53
Jandarma alıcı kılığına girdi, Roma ve Bizans dönemine ait bin 325 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 23.10.2022 | 12:59
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 00:20
Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video 23.10.2022 | 13:00
Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video 04:20
Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video 23.10.2022 | 12:34
Antalya’da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video 01:05
Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video 23.10.2022 | 12:34
Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video 01:02
Akaryakıt istasyonuna geldi, pompanın çevresinde böyle drift attı | Video 23.10.2022 | 12:34
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video 01:12
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı | Video 23.10.2022 | 12:34
Kahvede çifte cinayet! Babasını vuranı öldürdü | Video 02:42
Kahvede çifte cinayet! Babasını vuranı öldürdü | Video 23.10.2022 | 10:13
Jandarmadan ’Ceylan’ operasyonu | Video 00:51
Jandarmadan 'Ceylan' operasyonu | Video 23.10.2022 | 10:28
Marmara Denizi için tehlike çanları çalıyor! İstilacı türler kapıda | Video 04:25
Marmara Denizi için tehlike çanları çalıyor! "İstilacı türler kapıda" | Video 23.10.2022 | 08:51

Bayburt’ta sonbahardan kışa geçişte 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı güzergâhında renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayburt - Erzurum kara yolu üzeri Kop Dağı mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest ediyor.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Sonbahar ile yaşanan doğal güzellikler, İhlas Haber Ajansı muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA