"Kötü Arkadaş" gözaltına aldırdı! Yardım isteyip hırsızlık yaptırmış... | Video

İstanbul’da bir kişi; iki arkadaşından “Demir satın aldım” diyerek yardım istedi. Söz konusu kişi; taşıma için yardıma gelen iki arkadaşıyla birlikte 300 bin lira değerinde iskele demirlerini çaldı ve daha sonra bir hurdacıya sattı. Üç arkadaş ve hurdacı gözaltına alındı. Gerçek ortaya çıkınca olayın planlayıcısı tutuklandı. Arkadaşları ise serbest bırakıldı.

İstanbul'da üç kişi; Maltepe İlçesi'nde "Mobilya" dükkanı olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinden 300 bin liralık iskele demirlerini çaldı.

Üç kişinin olay yerine beyaz renkli bir kamyonetle geldikleri ve bir kişinin çaldıkları malzemeleri bir hurdacıya sattığı tespit edildi.

Olayı E.G. isimli kişinin planladığı, arkadaşları C.S. ve H.U.'ya "Demir satın aldım" diyerek sözde taşınmada yardım istediği ve demirleri taşıttığı ortaya çıktı. Üç arkadaş ve çalıntı demirleri satın alan hurdacı E.Ö. gözaltına alındı.

"Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan hakkında yasal işlem yapılan E.Ö. serbest bırakıldı.

"Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan C.S. ve H.U. adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Olayı planlayan E.G. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.