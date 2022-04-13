Video Yaşam Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video

Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video

13.04.2022 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:15
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 13.04.2022 | 14:21
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 02:37
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 13.04.2022 | 14:12
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 03:36
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 13.04.2022 | 14:09
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 02:41
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 13.04.2022 | 13:22
İstanbul’da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 00:41
İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22
Görüntüler ortaya çıktı! İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü | Video 05:31
Görüntüler ortaya çıktı! İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü | Video 13.04.2022 | 13:22
Denizli’de dehşet anı kamerada: Tartıştığı fabrika sahibinin yüzünü asitle böyle yaktı! | Video 01:22
Denizli'de dehşet anı kamerada: Tartıştığı fabrika sahibinin yüzünü asitle böyle yaktı! | Video 13.04.2022 | 12:37
Direkten Türk Bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı | Video 02:17
Direkten Türk Bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı | Video 13.04.2022 | 12:45
14. kattaki bantlı dehşette şok eden gelişme | Video 06:11
14. kattaki "bantlı dehşet"te şok eden gelişme | Video 13.04.2022 | 12:12
Asitli saldırı anı kamerada! İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı | Video 01:32
Asitli saldırı anı kamerada! İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı | Video 13.04.2022 | 12:36
Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video 03:31
Başakşehir’de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada | Video 13.04.2022 | 11:33
Esenyurt’ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı | Video 02:01
Esenyurt'ta otomobil bagajından 900 bin adet uyuşturucu hap çıktı | Video 13.04.2022 | 12:13
Diyarbakır’da cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı! | Video 01:52
Diyarbakır'da cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı! | Video 13.04.2022 | 12:00
Tunceli’de karakolda işkence iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı | Video 01:47
Tunceli’de karakolda işkence iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı | Video 13.04.2022 | 11:34
Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 01:03
Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 13.04.2022 | 11:36
Nişantaşı’nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 03:13
Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 13.04.2022 | 11:14
Esenyurt’ta bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı... | Video 01:05
Esenyurt'ta bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı... | Video 13.04.2022 | 11:09
Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu | Video 01:10
Ukraynalı sivillerden imha edilen Rus tankının önünde zafer pozu | Video 13.04.2022 | 11:05
Beyoğlu’nda ilginç anlar: Scooter ile çamaşır makinesi taşıdılar! O anlar kamerada | Video 00:21
Beyoğlu'nda ilginç anlar: Scooter ile çamaşır makinesi taşıdılar! O anlar kamerada | Video 13.04.2022 | 10:53
Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar | Video 01:11
Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar | Video 13.04.2022 | 10:46

Küçükçekmece’de, 4 katlı binanın 2’nci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede alevlere teslim olurken, alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Saat 12.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1. Çamlık sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Alt kattaki bir dairede mahsur kalan yaşlı kadını ise vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın diğer dairelere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmaya mahal vermeyen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA