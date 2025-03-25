Kurt sürüsüyle tek başına mücadele eden köpeğin sahibi yaşanan o anları anlattı | Video
Artvin’in Şavşat ilçesine de köye inen kurtlarla tek başına mücadele eden ‘Panter’ isimli köpeğin sahibi yaşananları anlattı.
Köpeğin sahibi 23 yaşındaki Tolga Kumaş, yaptığı açıklamada "Köpeğim kurtları görünce direk saldırıya geçti. Kurtlar önce kaçtı sonra geri döndü. Köpeğim bir kez daha saldırdı. Köpeğim de kurtlarla boğuştu fakat herhangi bir yara almadı. Köpeğimi iyi tanıyorum, cesur korkusuzdur" ifadelerini kullandı.
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