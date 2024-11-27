Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, 56 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kuyu-46” operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Edirne'de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.11.2024 | 09:04
01:53
02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi | Video 27.11.2024 | 08:45
01:28
Cadde ortasında husumetlisini böyle vurdu | Video 27.11.2024 | 08:45
03:33
Serdar Ortaç'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 27.11.2024 | 08:45
01:03
Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video 27.11.2024 | 08:45
02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 27.11.2024 | 08:18
01:28
Konya'da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada! 27.11.2024 | 08:17
01:16
Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor 26.11.2024 | 20:03
03:09
00:41
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 16:32
01:47
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video 26.11.2024 | 16:18
20:45
01:45
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video 26.11.2024 | 15:34
01:43
04:47
Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor | Video 26.11.2024 | 12:36
07:41
03:15
Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV'li 'kova' cezası | Video 26.11.2024 | 12:36
03:49
Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu | Video 26.11.2024 | 12:36
02:46
Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video 26.11.2024 | 12:35