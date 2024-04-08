Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır, kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ve kargo firmasına ait bir kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.
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