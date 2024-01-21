Video Yaşam Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video
Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video

Laf atma cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı | Video

21.01.2024 | 14:05

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ‘laf atma’ yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Yıldız Caddesi ile Türbe Caddesi kesişiminde meydana geldi. iddiaya göre, yolda yürüyen A.B.Y., ile Medet Ferhan Şengün (33) arasında 'laf atma' yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine A.B.Y., yanında bulunan bıçakla Şengün'ü göğsünden bıçakladı. Şengün, kanlar içerisinde yere yığılırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 33 yaşındaki adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; A.B.Y., ile Medet Ferhan Şengün arasında arbede yaşadığı, o sırada cinayet zanlısının yere düştüğü ve kendisine vuran Şengün'ün uzaklaştığı, elinde bıçak bulunan A.B.Y.'nin ise eğilerek yerden bir şey alıp arkasından gittiği görülüyor.

Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen olayın şüphelisi A.B.Y., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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