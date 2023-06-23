Video Yaşam LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video
LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video

LGS sınav sonuçları açıklandı! LGS SONUÇ SORGULAMA Meb.gov.tr ekranı | Video

23.06.2023 | 13:06

LGS 2023 sonuçları açıklandı ve tercih tarihi belli oldu. Böylece binlerce öğrenci ve velilerin beklediği gün böylece gelmiş oldu. Sınava katılan 1 milyon 263 bin 313 öğrenci ilk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru karşısında ter dökmüşlerdi. Açıklanan sonuçlar, "Meb.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.

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