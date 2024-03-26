Video Yaşam Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video

Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video

26.03.2024 | 14:29

HAKKARİ'de okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Özge Sinci (16), yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 07.00 sıralarında Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okula giden 10'uncu sınıf öğrencisi Özge Sinci, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin kurtardığı Sinci, bacağından ve kalçasından yaralandı. Sağlık ekiplerinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sinci, tedavisi sonrası taburcu oldu. Özge Sinci, "Bağırdıktan sonra çevredekiler beni görüp, kurtardı. Sağ kalçam ve sol bacağımda yaralandım. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldüm. Buradaki tedavimin ardından taburcu edildim. Şimdi evimde dinleniyorum. Tek istediğim, belediyenin başıboş köpekleri toplaması. Bugün bu köpekler bana saldırdı, yarın başka öğrenciye saldırmasın. Bugün okulda sınavım vardı, o sınavıma da giremedim" dedi. Özge'nin teyzesi Vilan Çiftçi ise başıboş köpeklerin hayvan barınağına götürülmesini istedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video 02:41
Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video 26.03.2024 | 15:04
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video 02:26
Liseli Özge köpeklerin saldırısında yaralandı | Video 26.03.2024 | 14:29
Başakşehir’de para transfer merkezinde soygun | Video 04:12
Başakşehir’de para transfer merkezinde soygun | Video 26.03.2024 | 13:50
Başakşehir’de para transfer merkezine soygun! 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada | Video 04:12
Başakşehir’de para transfer merkezine soygun! 5 bin dolar çalan şüpheliler kamerada | Video 26.03.2024 | 13:40
Seyir halindeki LPG’li otomobil alev topuna döndü | Video 02:28
Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video 26.03.2024 | 13:03
Hakkari’de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 00:28
Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 12:01
Bayrampaşa’da İETT otobüsünde Kapıyı erken kapattın tartışması kamerada | Video 02:51
Bayrampaşa'da İETT otobüsünde "Kapıyı erken kapattın" tartışması kamerada | Video 26.03.2024 | 11:20
Elon Musk’ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 00:45
Elon Musk'ın Starlink uyduları Van Erciş semalarında göründü | Video 26.03.2024 | 11:27
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video 00:23
19 yaşındaki genci öldüren tokat! 2 sanık hakkında flaş karar | Video 26.03.2024 | 11:20
Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 00:29
Bingöl’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 734 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 10:55
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 00:43
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 26.03.2024 | 09:46
Yayla’dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi 00:48
Yayla'dan Günün Menüsü: Mercimek Çorbası, Etli Nohut, Yoğurtlu Fellah Köftesi 26.03.2024 | 09:42
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:49
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 26.03.2024 | 08:57
İstanbul’da dehşet! Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti | Video 03:32
İstanbul'da dehşet! Annesini ve kız kardeşini öldüren şahıs camide böyle intihar etti | Video 26.03.2024 | 06:11
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü 00:20
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü 25.03.2024 | 22:49
Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı! 51:19
Esra Erol’da evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı! Olayın arkasındaki gerçek bambaşka çıktı! 25.03.2024 | 22:15
Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video 01:44
Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video 25.03.2024 | 16:11
Bursa’da yangında can pazarı: 2 yaralı | Video 01:27
Bursa'da yangında can pazarı: 2 yaralı | Video 25.03.2024 | 15:29
Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video 01:33
Dünyaca ünlü folk müzik grubu Er Turan’dan Bozdağ Film Platoları’na ziyaret | Video 25.03.2024 | 15:17
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:06
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video 25.03.2024 | 14:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA