Video Yaşam Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video
Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video

Liselilerin bıçaklı kavgası kamerada | Video

01.10.2021 | 15:40

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Diyarbakır'da lise öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada S.A. ile M.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı tespit edilen 7 öğrenci gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir özel okulunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada S.A. ile M.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye götürdü.

Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde çalışma yapıldı. Ekipler, çevredeki kameraları inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kavgaya karışan 7 kişinin kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Kavga anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Yaralanan M.A., ve S.A.'nın hastanede tedavisi sürüyor.

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