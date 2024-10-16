Video Yaşam Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı!
Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı!

Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı!

16.10.2024 | 11:46

Malatya'daki 5,9'luk deprem anında yerel bir kanalda yaşananlar kamerada!

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