Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı!
Malatya'daki 5,9'luk deprem anında yerel bir kanalda yaşananlar kamerada!
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