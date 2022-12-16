Video Yaşam "Manav cinayeti" şüphelisi "kaçmaktan yoruldum" deyip kendini ihbar etti | Video

"Manav cinayeti" şüphelisi "kaçmaktan yoruldum" deyip kendini ihbar etti | Video

16.12.2022 | 12:39

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2018 yılında 'manav cinayeti' olarak bilinen olayda 3 kişi öldürüldü. Olayın şüphelilerinden M.Ç, “kaçmaktan yoruldum” diyerek teslim oldu.

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Olay, 11 Ekim 2018 günü Bismil'in Akpınar Mahallesi'nde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K.(62), M.Ç.(32) ve O.Ç.(32) hayatını kaybetti. Bismil'de manav cinayeti olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç.(23) Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM "
Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç.'nin ilk sözlerinin "kaçmaktan yoruldum" olduğu öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

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