Video Yaşam Manisa Gördes'teki 2 orman yangını devam ediyor
Manisa Gördes'teki 2 orman yangını devam ediyor

Manisa Gördes'teki 2 orman yangını devam ediyor

16.08.2024 | 08:52

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan yangınla mücadele devam ederken Kızılay Manisa Şubesi de yangın bölgesinde hem ekiplerin hem de yangından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

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Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını devam ederken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Türk Kızılayı Manisa Şubesi de söndürme çalışmalarını yürüten ekiplerin ve yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.


Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca 1 gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katılırken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan ve karadan daha fazla ekibin yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle boşaltılan 2 mahalledeki vatandaşlar ise güvenli bölgelere taşınarak barınmaları sağlandı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kayacık'taki orman yangınında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

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