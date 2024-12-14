Manisa’da taksiciye bıçakla saldıran gaspçı yeniden gözaltına alındı | Video 14.12.2024 | 15:23 Manisa’da bindiği taksi şoförünü gasp etmek için bıçakla saldırarak yaralayan madde bağımlısı güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'da 29 Kasım günü bindiği taksici esnafı Hakan Paktan'ı gasp etmek için bıçakla yaralayan saldırgan Emirhan Ü. için güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından yeniden gözaltı kararı verildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29/11/2024 günü saat: 00:00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesinde ticari taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli E.Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.