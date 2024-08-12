Manisa'da yavru kediye işkence anı kamerada: O cani yakalandı!

Manisa’da 55 yaşındaki M.Ş. isimli adam, oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak katletti. O anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Tepkiler üzerine cani adamın gözaltına alındığı belirtildi.