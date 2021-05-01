Video Yaşam Mardin’de silah sesleri! Dehşet saçan yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kamerada

Mardin’de silah sesleri! Dehşet saçan yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kamerada

Mardin’de silah sesleri! Dehşet saçan yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga kamerada
01.05.2021 | 08:44

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışmada havaya açılan silah sesleri polisi alarma geçirdi.

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Olay; gece saat 23.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Belediye Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Olaya karışanlardan bazılarının bir şahsı zorla araca bindirdiği sırada bir apartman dairesinden biri havaya silahla ateş açtı. Bir vatandaş yaşanılanları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Silah sesiyle birlikte paniğe kapılan vatandaşların sağa sola kaçıştığı görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. İddiaya göre, havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.


Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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