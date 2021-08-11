Marketçinin yolda bulduğu karga, mahallenin maskotu oldu | Video

Antalya’da bir market sahibinin yavruyken yolda bulduğu karga, adeta mahallenin maskotu oldu. Market sahibinin elleri ile beslediği kargayı görenler şaşkınlık yaşıyor.

Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bir marketteki karga görenleri şaşkına çeviriyor. Yavruyken yolda bulduğu karganın uçamadığını gören market sahibi Zekeriya Özgün, kargayı görmezden gelemedi ve onu marketine alarak beslemeye başladı. Yaklaşık dört aydır kargayı besleyen Özgün, markete giren müşterilerin ilk etapta korktuğunu ama sonra alıştığını söyledi. Karga ile marketçinin dostluğu görenleri şaşkına çevirirken, yavru karga adeta mahallenin maskotu oldu.

" AİLEMİZDEN BİRİ OLDU"

Kargayı 4 ay önce yolda bulduğunu belirten Zekeriya Özgün, "Tüyleri daha yeni çıkıyordu. Aldım dükkana getirdim. Veterinere götürdüm. Biraz daha iyi oldu, büyüdü. Biz ona alıştık o da bize alıştı. Mahalleyi öğrendi, uçuyor geri geri geliyor. Karganın bu şekilde evcilleşmesine vatandaşlar da şaşırıyor. Şaşıtırıcı oluyor. Hiçbir hırçınlığı yok. Bizim aileden biri oldu, çok seviyorum. Çok sayıda satın almak isteyen oldu. Ama ben satmıyorum. Biz ne yersek o da aynısını yiyor. Sabahları sucuklu yumurta yapıyoruz, yiyor. Parayı seviyor. Kasadan demir paraları aşağı atıyor. Bayramda müşterinin para üstünü tutuyor, müşteri de harçlığı diyerek kargaya bırakıyor" sözlerine yer verdi.