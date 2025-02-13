Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde demirli halde bulunan motoryatta yangın çıktı.
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