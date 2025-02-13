Video Yaşam Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video
Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video

Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video

13.02.2025 | 16:04

Muğla’nın Marmaris ilçesinde demirli halde bulunan motoryatta yangın çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde demirli lüks motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı lüks yattaki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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