Video Yaşam Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video
Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video

Meksika’da 42 orman yangını ile mücadele devam ediyor | Video

12.04.2022 | 20:09

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Meksika’da devam eden 42 orman yangınıyla mücadele sürerken, Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrindeki orman yangınının kontrolden çıktığı bildirildi.

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