Video Yaşam Mercedes’in sitesinin sahtesini yaparak milyonlarca lira dolandırıcılık | Video
Mercedes’in sitesinin sahtesini yaparak milyonlarca lira dolandırıcılık | Video

Mercedes’in sitesinin sahtesini yaparak milyonlarca lira dolandırıcılık | Video

09.01.2024 | 14:09

Lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımını taklit ederek oluşturulan sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişinin 3 milyon 226 bin lira dolandırılması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucu, 9 şüpheli İstanbul'da gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda çeşitli suç aletleri de ele geçirildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda lüks otomobil markası Mercedes'in internet sitesinin tasarımı taklit edilerek kurulan site üzerinden 2 otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları belirlendi.

İZMİR'DEN İSTANBUL'A UZANAN DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğinin tespit etti üzerine polis ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Oluşturulan sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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