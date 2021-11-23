Mersin Limanı’nda 6 kilo 750 gram kokain yakalandı | Video

Mersin Limanında gelen muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanında gelen muz yüklü bir konteynerde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ekvator'dan Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisi alarak çalışma başlattı.

Ekvator'dan gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Narkotik madde arama köpeği MİLA marifeti ile yapılan aramada, konteynerin dış aksamında bulunan soğutucu içerisine gizlenmiş vaziyette 6 paket halinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.

Olayın şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.