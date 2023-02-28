Video Yaşam Mersin polisinden suç şebekesine operasyon, gizli oda ortaya çıktı: 5 gözaltı | Video
Mersin polisinden suç şebekesine operasyon, gizli oda ortaya çıktı: 5 gözaltı | Video

Mersin polisinden suç şebekesine operasyon, gizli oda ortaya çıktı: 5 gözaltı | Video

28.02.2023 | 11:35

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı çalışmada hırsızlıktan uyuşturucu madde ticaretine kadar bir çok suça karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli yan evin damına atlayarak kaçmaya çalışırken yakalanırken, duvar görünümlü gizli oda ortaya çıktı.

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