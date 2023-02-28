Mersin polisinden suç şebekesine operasyon, gizli oda ortaya çıktı: 5 gözaltı | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı çalışmada hırsızlıktan uyuşturucu madde ticaretine kadar bir çok suça karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli yan evin damına atlayarak kaçmaya çalışırken yakalanırken, duvar görünümlü gizli oda ortaya çıktı.